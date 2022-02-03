03 Şubat 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 14:30:00
1 yılda 8 filmde oynadı
52. yaş gününü dostlarıyla birlikte Cihangir'de kutlayan Asuman Dabak, geçen yıl 8 sinema filmi çektiğini söyledi.
52. yaş gününü dostlarıyla birlikte Cihangir'de kutlayan Asuman Dabak, geçen yıl 8 sinema filmi çektiğini söyledi. İlk olarak 'Burçlar' adlı filminin önümüzdeki günlerde vizyona gireceğini belirten Dabak, "Burçlar'ın dışında 4 televizyon filmi ve 3 tane de sinema filmi çektim. 2022'de hep beni seyredeceksiniz" dedi.