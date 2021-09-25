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25 Eylül 2021 Cumartesi 16:10:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 16:10:00

Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uuUb2dWZ0e</p>&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2021</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : zeytin dalı terörist milli savunma bakanlığı
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