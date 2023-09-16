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Yunanistan'ın ittiği 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
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16 Eylül 2023 Cumartesi 21:53:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 21:53:00

Yunanistan'ın ittiği 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : düzensiz göç kuşadası yunanistan
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