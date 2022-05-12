Yunanistan'dan provokasyon hazırlığı!

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12 Mayıs 2022 Perşembe 10:35:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 10:35:00

Yunanistan'ın gizli ajandası: Rusya yaptırımlarına Türkiye de dahil edilsin

Kaynak: Akşam Gazetesi

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AB'nin en geniş ağa sahip yayın organı Euractiv, Yunanistan'ın, Rusya için alınan yaptırım kararlarının Türkiye'yi de kapsaması için AB ülkelerini kışkırtacağını iddia etti.

Brüksel merkezli Euractiv sitesi, Yunanistan'ın yeni bir provokasyona imza atacağını iddia etti. Haber, adı gizli tutulan üst düzey bir Yunan yetkiliye dayandırıldı. İddiaya göre Yunanistan'ın arabulucu konumu dünyada takdirle karşılanan Türkiye'nin, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılması için AB ülkelerini kışkırtacağı belirtildi. Söz konusu Yunan yetkili yaptığı açıklamada "AB üyelik adaylığı bulunan Türkiye'nin, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan kaçması anlaşılır gibi değil" dedi.

AB'nin en geniş ağa sahip yayın organı Euractiv sitesi Yunanistan'ın gizli ajandasını açıkladı.

HAVA SAHASI İHLALİNE VURGU

Haberde, Atina'nın Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara dahil edilmeyen Türkiye'nin çatışmada doğal arabulucu rolünü sorgulamak için destek arayışına gireceğini ifade etti. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in mart ayındaki buluşmasında iki ülke arasındaki gerginliği azaltma kararı aldıklarını ancak kısa süre önce iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerinin hava sahalarını ihlal ettiği ve "güven inşası süreci" olarak adlandırılan yakınlaşmanın yeniden sekteye uğradığı ifade edildi.

Euractiv haberinde, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında "doğal arabulucu" olarak tarafsız kalabileceği ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bir araya getirme çabalarına devam ettiğine vurgu yapıldı.

BRÜKSEL'İ DE TÜRKİYE İLE TEHDİT ETTİ

Yunanistan önceki gün de Türkiye karşıtı bir provokasyona imza atmıştı. Rus petrolüne yaptırım uygulamak için harekete geçen Avrupa Komisyonu'nun planları Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta'nın yaptığı yoğun lobi çalışmaları nedeniyle parçalanmıştı. Atina, petrol yasağı dolayısıyla kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor.

Etiketler : Brüksel merkezli Euractiv sitesi Yunanistan Türkiye Rusya
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