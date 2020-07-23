Yunanistan'dan yeni Ayasofya girişimi! Bakın ne planlıyorlar!

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23 Temmuz 2020 Perşembe 09:46:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 10:19:00

Yunanistan'dan yeni Ayasofya girişimi! Yunanlılar için özel bir önem taşıyor

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Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor... Ayasofya'nın Türkiye'nin iç meselesi olduğunu unutan Yunan hükümeti, kuracağı yeni çalışma grubuyla yeni bir eylem planına hazırlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye yine, Batılı Yunanistan destekçilerine şikayet edilecek.

Yunanistan'ın, Türkiye'nin yargı kurumlarının kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden aslına uygun şekilde cami olarak ibadete açılacak olan Ayasofya hazımsızlığı sürüyor.

Yunanistan Dışişleri ve Kültür bakanları Nikos Dendias ve Lina Mendoni, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına yanıt olarak, 10 gün içinde yakın gelecek için özel bir eylem planı önerecek küçük bir çalışma grubunun oluşturulmasını kararlaştırdıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Dendias yaptığı açıklamada, 'Bu anıt (Ayasofya), elbette Yunanlar için özel bir önem ve değer taşıyor. Bu meseleyi, Avrupa vatandaşları ve dünya topluluğunun vatandaşları olarak, tüm uluslararası kuruluşlarla ve elbette UNESCO ile konuşacağımız uluslararası girişimlerle gündeme getirmeye karar verdik.' dedi.

Toplantıya Yunanistan'ın UNESCO Büyükelçisi Maria Diamantopoulou, UNESCO Yunan Ulusal Komisyonu Başkanı Ekaterini Tzitzikosta ve diğer yetkililer de katıldı.

'Ayasofya'nın hangi amaçla kullanacak olması ülkemizin egemenlik haklarıyla ilgilidir'

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına tepki gösteren Yunanistan'a cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı...

Uluslararası alanda ortaya konulan her görüşü elbette anlayışla karşılaşırız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanacak olması ülkemizin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı, başkenti, ezanı, dini, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı odur. Bu konuda her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz. Hemen arkamda dev bir vakfiyename var. Bu bir Fatih Vakfiyenamesi'dir. Orada ne varsa bizim için asıldır. Tarihi ve hukuki haklarımıza sahip çıkma konusunda aynı anlayışı bekliyoruz. Bu 567 yıllık bir haktır. Şayet bugün inanç odaklı bir tartışma yapılacaksa bunun konusu Ayasofya değil, dünyanın dört bir yanında İslam düşmanlığı ve yabancı nefreti olmalıdır.

'ÇİFTE STANDART ÖRNEĞİ

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Avrupa'da başkentinde tek bir caminin bulunmamasıyla nam saldığını vurguladı. Çelik, Sakelaropulu'nun Ayasofya'yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesinin tam bir çifte standart örneği olduğunun altını çizdi.

Çelik ayrıca, Yunanistan'ın dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülke olduğunu ifade etti.

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