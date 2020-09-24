Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
Kaynak: AA
Örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince kıskıvrak yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı teröristin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.
Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
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