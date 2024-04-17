VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin'in BM'ye üyeliği oylamaya sunulacak: Türkiye'den tam destek
Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 57 gözaltı
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını artırdı
Esenyurt'ta kapı üretim imalathanesinde yangın!
Bu hastalığın teşhisi konulamıyor... 45 kişinin ölümüne neden oldu
Binlerce İsrailli asker ve polis engelli kaldı
17 Nisan 2024 Çarşamba 15:21:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 15:21:00

YSK'den Ordu ve Hatay kararı: İtirazlar reddedildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin tam kanunsuzluk gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti.

YSK, siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı itiraz başvurularını görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kurul, CHP'nin Hatay ve İskenderun'da, İYİ Parti'nin Ordu'daki yerel seçimin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını kabul etmedi.

Kurul ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili de ret kararı verdi.

Kurul, CHP'nin, Adana Pozantı'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkında ret kararı verdi.

Kurul ayrıca CHP'nin, Konya'nın Hadim ve Ardahan'ın Çıldır ilçeleri için yaptığı olağanüstü itiraz başvurularını da kabul etmedi.

Etiketler : ysk seçim itiraz
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX