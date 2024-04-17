YSK'den Ordu ve Hatay kararı: İtirazlar reddedildi
Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin tam kanunsuzluk gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti.
YSK, siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı itiraz başvurularını görüşmeye devam ediyor.
Bu kapsamda kurul, CHP'nin Hatay ve İskenderun'da, İYİ Parti'nin Ordu'daki yerel seçimin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını kabul etmedi.
Kurul ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili de ret kararı verdi.
Kurul, CHP'nin, Adana Pozantı'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkında ret kararı verdi.
Kurul ayrıca CHP'nin, Konya'nın Hadim ve Ardahan'ın Çıldır ilçeleri için yaptığı olağanüstü itiraz başvurularını da kabul etmedi.
- Filistin'in BM'ye üyeliği oylamaya sunulacak: Türkiye'den tam destek
- Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 57 gözaltı
- Esenyurt'ta kapı üretim imalathanesinde yangın!
- YSK'den Ordu ve Hatay kararı: İtirazlar reddedildi
- Kurultaya hazırlanan İYİ Parti'de istifa depremi
- Gazzeli bebeklere acil süt ve mama desteği