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AB'den Çekya'ya nükleer santral için destek!
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30 Nisan 2024 Salı 14:59:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 14:59:00

AB'den Çekya'ya nükleer santral için destek!

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Çekya'nın yeni nükleer enerji santrali inşasına kamu desteği sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, Çekya'nın, Dukovany'de nükleer enerji santrali inşası ve işletilmesine yönelik destek planının onaylandığını açıkladı.

Çekya'nın 1200 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip yeni bir nükleer enerji santrali inşasını ve işletilmesini destekleme planını 2022 yılında Komisyona bildirdiği anımsatılan açıklamada, santralin 2038 yılında faaliyete alınmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, işletme ömrü yaklaşık 60 yıl olacak santralin 2096 yılında devre dışı bırakılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Aynı bölgede halihazırda bir nükleer santral daha bulunduğu belirtilen açıklamada, Çekya'nın yeni santrale elektrik satın alma sözleşmesi şeklinde doğrudan fiyat desteği vermeyi planladığı, yapılacak sözleşme ile nükleer santralin 40 yıl boyunca istikrarlı gelir elde edeceği ifade edildi.

Açıklamada, inşaat maliyetlerinin büyük bir kısmının karşılanması için de sübvansiyonlu kamu kredisi verileceği aktarılarak, Çekya'nın nükleer santrale sağlayacağı desteğin orantılı olması ve elektrik piyasasının işleyişini bozmaması için de çeşitli çözümler sunduğu vurgulandı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Etiketler : avrupa birliği çekya nükleer santral
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