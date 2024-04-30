Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor

Balıkesir'de kaybolduktan 312 gün sonra 84 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'e ait kimlik, kredi kartı, kıyafet ve kemik parçaları bulundu. Bulunan kemik parçalarından alınan DNA örnekleri kızıyla eşleşince Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Yetkililer, bölgede sırtlan, çakal, kurt, tilki, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların olduğunu belirterek, Berzeg'in hayvan saldırısında ölüp, cesedinin parçalanarak taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İşte Korhan Berzeg'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri...

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen 84 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023'te kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınmadı.

Aylar süren arama çalışmalarında Berzeg'e ait hiçbir ize rastlanmadı. Ancak 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Gelgeç Mahallesi muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

Ahmet Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

CÜZDAN, KARTLAR VE KIYAFET BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

KEMİK PARÇALARI BERZEG'E AİT ÇIKTI

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'den kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'den alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı.

ÖLDÜĞÜ 316 GÜN SONRA KESİNLEŞTİ

Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

Diğer yandan 24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Bu çalışmaların 3'üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulundu.

5'İNCİ GÜNDE 2 KOLDAN ARAMA

4 gün boyunca Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda yapılan arama çalışmaları, 5'inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı.

BÖLGE SIRTLANLARIN ÜREME YERİ

Kemiklerin yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yaptı. Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.

'DUMAN', KAFATASINA AİT PARÇA BULDU

2 koldan arama yürüten ekipler, suyun akış yönüne doğru dere boyunca arama yaparken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından kütük altı ve çalılıkların arasında, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasının yüz kısmına ait parça ile 3 kemik daha bulundu.

ELLE VE TIRMIKLA ARAMADA 3 KEMİK PARÇASINA ULAŞILDI

6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve 3 kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 62 personel ile çalışmalar sürerken, dün jandarma komando ekipleri hem elleri ile hem tırmıklarla arama yaptı.

Bu aramalar sırasında insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait iç çamaşır bulundu. Toplanan kemik ve kıyafet parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

7 GÜNDÜR TARANAN ALAN, ÖNCEDEN DE ARAMIŞ

Öte yandan Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi.

7 gündür taranan bölgenin, 28 Haziran'da arandığı ancak hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi. Havanın yağışlı, arazinin sarp ve dik, bitki örtüsünün de sıkı olması nedeniyle bölgeye, Berzeg kaybolduktan 12 gün sonra gidilebildiği kaydedildi.

KRİMİNAL ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Diğer yandan soruşturma kapsamında tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Yetkililer, bölgede sırtlan, çakal, kurt, tilki, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların olduğunu belirterek, Berzeg'in hayvan saldırısında ölüp, cesedinin parçalanarak taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

CİNAYET İHTİMALİ MASADA

Bu nedenle kemiklerde diş izi aranırken, cinayet ihtimali de masada tutuluyor. Cinayet şüphesi ile kriminal çalışmalar yoğunlaşırken, ekipler 1,5 kilometrelik dere yatağı boyunca kriminal delil arıyor. Bölgede araç lastik izi ve ayak izi taraması da yapılıyor.

KORHAN BERZEG'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Berzeg'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin tamamlanmasının ardından belli olacağını söyleyen Akkaş, yeni soru işaretlerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Berzeg'in ailesinin 312. güne kadar umutlarını koruduklarını belirten Akkaş, "Aylarca çok da yoğun bir güvenlik gücü, kolluk kuvveti katılımıyla bölge arandı. Hatta aranma sürecinde işte, sizlerin de bildiği üzere dronlar, uydu görüntüleri gibi farklı teknolojik imkanlar kullanılarak tarama faaliyetleri sürdürüldü. Ailenin umudu bu süre boyunca hep devam ediyordu. Korhan hocanın bir şekilde 312. güne kadar, yeniden geleceği umudu hala kendilerinin temennisiydi. Bir yandan baktığımızda bu 312. güne kadar bunun aksinin olacağına dair de herhangi bir bilgi ulaşmamıştı açıkçası. Özellikle Tina'nın gelişinden sonra, Korhan hocanın da tekrar geri geleceği ümidi daha da arttı. Hepinizin bildiği üzere 312. günde bu bekleme süreci sona erdi. Adli Tıp incelemesiyle birlikte, bu bulguların da Korhan Bey'e ait olduğu tespit edildi" dedi.

Adli Tıp Kurumu'nda 3-4 günlük süre içerisinde bulguların test edildiğini belirten Akkaş, "Bulgular geldikçe bunlar da Adli Tıp'a sevk ediliyor. Bu bulguların tamamlanması akabinde de nihai rapor süreci başlayacak. O kısım tamamlanmadı. Yalnızca bu kemiklerin, bulunan o kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğuna ilişkin eşleştirme sürecine dair bir bilgi verildi" dedi.

Bulunan kemiklerin özellikle rahmetli Korhan Berzeg'in beden bütünlüğü içerisinde hangi parçasına ait olduğuna dair şu anda nihai bir değerlendirme yapmak doğru değil diyen Akkaş, "Bu kemik parçaları peyderpey Adli Tıp'a sevk ediliyor. Nihai raporu görene kadar bu kemik parçalarının Korhan Bey'in kafatasına mı yoksa başka bir beden bütünlüğü içerisindeki organına mı ait olduğunu söylemem şu an için hem soruşturmanın gizli kapsamında da çok doğru olmayacaktır. Bu kapsamda ancak şunu söylemek mümkün, yapılan açıklamalar bunu gösteriyor, jandarmamız kolluk gücümüz devam ediyor belli delillere ulaşmaya" dedi.

CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Netleşen bir sonucun olmadığını belirten Akkaş, "Aslında netleşen bir konu yok. Tam tersine yeniden kafamızda oluşan soru işaretleri var. Bunu söylemek mümkün. 312. güne kadar biz Korhan Bey'i hala yaşamasını, yaşıyor olduğunu temenni ederek bekliyorduk. Tina'nın gelişiyle de aile olarak bunu söyleyebilirim. Korhan Bey'e sağ salim ulaşılması hala olağan bir durum olarak görülüyordu. Tabii 312. günden sonra kendilerini, değerli Korhan Berzeg hocamızı kaybettiğimizi anladık, ailede tabi bu konuda çok büyük bir hüzün yaşıyor, öğrenmiş oldular. Bu noktada aslında soru işaretleri yeniden ortaya çıktı. Korhan hocamızın vefatına ilişkin süreçte neler yaşandı, kendisi doğal bir süreçte mi hayatını kaybetti. Yoksa hiçbirimizin duymak istemediği bir cinayete mi kurban gitti. Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" dedi.

Akkaş, çok kısa bir süre içerisinde net bir sonuca ulaşılacağını beklemediklerini kaydetti.

KORHAN BERZEG KİMDİR?

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.

17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.

Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki eve geldi.

Kaybolduktan 316 gün sonra Berzeg'e ait kıyafet ve kemik parçaları bulundu. Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'den kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'den alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı.

KORHAN BERZEG KİMDİR?

Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ekonomi alanında profesör olarak öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu.