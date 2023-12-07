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07 Aralık 2023 Perşembe 16:06:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 16:06:00

Yine İETT yine aynı manzara! Arızalanan otobüs trafiği felç etti

Kaynak: İHA

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İstanbul'da Beyoğlu'nda İETT otobüsünün arızalanması sonucu Unkapanı Köprüsü'nde trafik felç oldu.

Beyoğlu'nda arızalanan İETT otobüsü, uzun süre yolda kalınca yağmurun da etkisiyle Unkapanı Köprüsü'nde trafik felç oldu. Otobüsün yolcularının da yağmurun altında beklemek zorunda kaldığı görüldü.

IHA'da yer verilen habere göre, Bağcılar-Taksim arasında çalışan 89C kodlu İETT otobüsü, Unkapanı Atatürk Köprüsü'nü geçtikten hemen sonra Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde arızalandı. Otobüsün şoförü bu şekilde yola devam edemeyeceğini söyleyince yolcular mecburen inmek zorunda kaldı. Yoğun yağışın da etkili olduğu o anlarda arızalanan otobüsten inen yolcular adeta sırılsıklam oldu.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK ADETA FELÇ OLDU

İETT otobüsündeki arıza trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun da etkisiyle Unkapanı Atatürk Köprüsü'nde trafiğin adeta felç olduğu görüldü. Bir süre sonra otobüs şoförü aracı çalıştırarak oradan ayrılırken, bir süre sonra trafik de normale döndü.

Etiketler : İETT TRAFİK ARIZA OTOBÜS İBB
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