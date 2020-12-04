İçişleri açıkladı! 148 terörist etkisiz hale getirildi

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04 Aralık 2020 Cuma 11:42:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 11:42:00

Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Yıldırım operasyonlarında 148 teröristin etkisiz hale getirilirken 77 iş birlikçi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Yıldırım operasyonlarında 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 77 iş birlikçinin yakalandığını bildirdi.

2020 kasım ayında 9 bin 770 kırsal operasyon, kent merkezinde ise bin 325 operasyon yapıldı. Kırmızı kategoride 1 gri kategoride 5 toplam 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede 15 bin 290 operasyonda 21 bin 240 kişi gözaltına alındı ve bin 495’i ise tutuklandı. 5 ton 712 kg esrar, 371 kg skunk, 1 ton 413 kg eroin, 25 kg kokain, 95 kg afyon, 51 kg bonzai, 1 milyon 109 bin 592 ectasy yakalandı.

Etiketler : PKK OPERASYON TSK MSB
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