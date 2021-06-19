Yılbaşından itibaren 100'e yakın saldırı engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana güvenlik güçlerinin 100'e yakın terör saldırısını önlendiğini açıkladı.

Bakan Soylu, dün Mardin Nusaybin'de, bir büyükşehire götürülmek istenen 1 kilo 600 gram plastik patlayıcının yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, "Ayın 17'sinde Van'da arkadaşlarımız bir aracı durduruyorlar. İçerisinden C-4 patlayıcı bir düzenekle araçtaki 3 kişiyi ele geçiriyorlar. Dün yine ayın 18'inde Mardin Nusaybin'de 1,6 kg plastik patlayıcı 3 kişinin bulunduğu arkadaşlarımızın dikkatleri sayesinde hem de bir büyükşehrimize yolculuk yapmak üzereyken ele geçirildi" dedi.