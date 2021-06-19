Yılbaşından itibaren 100'e yakın saldırı engellendi
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1,6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana güvenlik güçlerinin 100'e yakın terör saldırısını önlendiğini açıkladı.
Bakan Soylu, dün Mardin Nusaybin'de, bir büyükşehire götürülmek istenen 1 kilo 600 gram plastik patlayıcının yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu, "Ayın 17'sinde Van'da arkadaşlarımız bir aracı durduruyorlar. İçerisinden C-4 patlayıcı bir düzenekle araçtaki 3 kişiyi ele geçiriyorlar. Dün yine ayın 18'inde Mardin Nusaybin'de 1,6 kg plastik patlayıcı 3 kişinin bulunduğu arkadaşlarımızın dikkatleri sayesinde hem de bir büyükşehrimize yolculuk yapmak üzereyken ele geçirildi" dedi.
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