Yeşile adanan hayat

Çıktığı dağda dinlenebileceği bir ağaç gölgesi bulamayan bahçıvan her gün düzenli olarak oraya giderek fidan dikmeye, bakımsız ağaçları budamaya başladı. 'Orman Baba' diye anılan Kazım Uslu, 'Geleceğe bir nefes olmak istedim' dedi.

RÜYASINDA BABASINI GÖRDÜ

İki yıl önce İstanbul'dan Konya'ya taşınan ve evinin yakınlarında bulunan dağlık alana gezmek için çıkan 52 yaşındaki Kazım Uslu, dinlenmek için bir ağacın yanına oturdu. Budanmadığı için ağacın gölgesinden faydalanamayan Kazım Uslu, bir sonraki gün aynı yere giderek ağacı budadı. Uslu, aynı gece rüyasında, yıllar önce vefat eden babasını kendi budadığı ağacın yanında görmesi üzerine o dağa hizmet etmek üzere karar aldı.

İNTERNETTE FENOMEN OLDU

Bir sitede bahçıvanlık yapan Kazım Uslu, mesai sonrası ve hafta sonları dağlık alandaki ağaçların çevresinde bulunan zararlı çalıları temizleyip budayarak bakımını yapmaya başladı. 'Ormancı baba' olarak tanınan Uslu bugüne kadar 150'yi aşkın ağacın bakımını yaparken, ağaçların bakımından sonra ise doğal ortamda demlediği çayını içip dinlendikten sonra evine dönüyor. Ormancı Baba, yaptığı ağaç bakım vidaolarını da sosyal medyaya yüklüyor.

Ormancı Baba olarak tanınan Kazım Uslu, "Ben bir ağacın bakımını yaptığım zaman onunla konuşuyor gibi oluyorum, bana terapi oluyor" diyor.