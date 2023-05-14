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14 Mayıs 2023 Pazar 23:30:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 23:30:00

Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkardı

Kaynak: Akşam

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2023 seçimlerine kendi logosuyla giren Yeniden Refah Partisi, 5 milletvekili çıkararak Saadet Partisi'ni geride bıraktı.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi, kendi logosu ile girdiği ilk seçimde Saadet Partisi'ni geride bıraktı. Yeniden Refah Partisi, 5 milletvekili çıkardı.

Yeniden Refah Partisi, 2023 genel seçimlerine Cumhur ittifakı çatısı altında girdi.

Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi kendi logosu ile girdiği ilk seçimde Saadet Partisi'ni geride bırakarak 5 milletvekili çıkardı.

20 YILLIK SAADET PARTİSİ'Nİ GERİDE BIRAKTI

Fatih Erbakan kendi logosuyla girdiği ilk seçimde 20 yıllık Saadet Partisi'nden daha yüksek bir oy oranı elde etti. Genel toplamda 2,83 oy oranı yakalayan Yeniden Refah Partisi ilk sonuçlara göre 97 bin 273 oy alarak 5 milletvekili çıkardı. Böylece Fatih Erbakan Saadet Partisi'ni geride bıraktı.

Saadet Partisi bir önceki seçimlerde yüzde 1,34 oy almıştı.

Etiketler : saadet partisi 14 mayıs Yeniden Refah Partisi
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