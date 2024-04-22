Yazar Taha Kılınç: Türkiye'de sadece yabancı düşmanlığı üzerinden oy toplayan partiler var

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Yazar Taha Kılınç açıklamalarda bulunarak, ''Türkiye'de sadece yabancı düşmanlığı üzerinden oy toplayan partiler var. Restoranda Arap harflerini kaldırıyorlar ama 'welcome'a dokunmuyorlar. Allah aşkına, bu kültürü korumak mı? Bu doğrudan İslam alerjisidir.'' ifadelerine yer verdi.

''Türkiye'de sadece yabancı düşmanlığı üzerinden oy toplayan partiler var. Restoranda Arap harflerini kaldırıyorlar ama 'welcome'a dokunmuyorlar. Allah aşkına, bu kültürü korumak mı? Bu doğrudan İslam alerjisidir.''

''Türkiye'de sadece yabancı düşmanlar üzerine oy toplayan partiler var. Sadece yabancı düşmanlar üzerinden. Yani başlangıçta 2011-2012 gelmeye başladıktan sonra belli önlemler alınabilseydi. İstanbul'da yabancı gettoları var. Yabancılara meraklı bir insan olarak bir çok noktada, İslam dünyasında sürekli seyahat ediyorum. Aksaray'a yolum düşünce Birleşmiş Milletler'e geldik her çeşit var diyorum. Fatih'ten geçiyorum. Bazı sokaklar bana göre Suriye'nin Şam'ı gibi belli caddelerini noktalarını andırıyor. Benim koku hafızam çok kuvvetlidir doğrudan doğruya bana hitap ediyor. Ama herkes benim gibi düşünmek zorunda değil ve herkes benim gibi düşünemeyeceği için insanlara 'Sıkın dişinizi sabredin.' demeye hakkım yok. Böyle bir şey olamaz. Sosyoloji böyle işlemiyor. Bu anlamda hani 'İdare edin iki gün sonra gidecekler.' yaklaşımlarının başından beri yanlış olduğunu ifade ediyorum. Çünkü insanlık tarihinde ve günümüzde böyle. İnsanlık göçlerinin hiç biri aynı sayıyla geri dönmemiş mutlaka en az yarısı kalmıştır. 3 milyon 5 milyon insan gelmişse bile yarın barış olsa bu 5 milyon insanın hepsi geri dönmeyecek.''

''Suriye'de 500 binden fazla insan katledildi. Bir İran yanlısı kalem, Suriyeliler için 'onlar terörist, emperyalizmin oyuncağı oldular' dedi. Altında da Gazze'deki çocuklar için ağladığını söyleyen bir tweet attı. Şimdi ben sana nasıl inanayım?''

''Bugün bir taraf Şiiliği yaymaya çalışırken, şu anda 4 tane büyük Sunni, tarihi kadim Arap başkenti İran'ın elinde. Beyrut, Şam, Bağdat. Buralar basit şehirler değil. Peki Şam'ı İran'ın elinden nasıl kurtaracaksın? Ne vereceksin? Mısır, Türkiye, Arabistan harekete geçirici güç olarak ne verecek? Bunlar bölgenin geleceğine dair çok önemli sorular. Ben Şiilik ve Siyonizmi birbirine çok benzetirim. İkisi de acıdan beslenir, ikisi de azınlık ideolojisi olmanın farkındadır. İkisi de demagojiye çok önem verir, kendi tarihlerini kendileri yazarlar. Kendilerine göre alternatif tarihleri vardır. Bugün baktığınızda Suriye'de 500 binden fazla insan katledildi. Öbür tarafta Gazze'de katledilen insanlar var. Şimdi hangi kanı tartabilirsiniz? Bu iki kanda bizim için kıymetli. Suriyeliler için 'Onlar terörist, emperyalizmin oyuncağı oldular.' dedi. Altında da Gazze'deki çocuklar için ağladığını söyleyen bir tweet attı. Şimdi ben sana nasıl inanayım? Olanları fark etmek gerekiyor.''