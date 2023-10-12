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12 Ekim 2023 Perşembe 07:57:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 07:57:00

Yaylada mantar turizmi

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Abant Gölü Milli Parkı'ndaki yaylalar, mantar toplamak ve incelemek isteyenleri ağırlıyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Karabük ve Kocaeli'den Abant Gölü Tabiat Parkı'nın kuzeyinde Bolu ve Düzce sınırları arasında yer alan yaylalara gelen 20 mantar meraklısı, Fungi Turkey (Türkiye'nin Mantar Akademisi) Kurucusu Ömer Üngör gözetiminde mantar topladı.

Grup, ormanlık alanda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında iki "karnabahar mantarı" buldu.Üngör, kendisinin bir "mantar avcısı" olduğunu belirterek, insanlara mantar bilgisi ve sevgisi aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Üngör, "Abant'ta mantarları inceliyor ve türleri tanımlıyoruz" dedi.

Etiketler : Abant Gölü Milli Parkı Bolu ve Düzce sınırları Fungi Turkey
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