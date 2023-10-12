Yaylada mantar turizmi

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Karabük ve Kocaeli'den Abant Gölü Tabiat Parkı'nın kuzeyinde Bolu ve Düzce sınırları arasında yer alan yaylalara gelen 20 mantar meraklısı, Fungi Turkey (Türkiye'nin Mantar Akademisi) Kurucusu Ömer Üngör gözetiminde mantar topladı.

Grup, ormanlık alanda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında iki "karnabahar mantarı" buldu.Üngör, kendisinin bir "mantar avcısı" olduğunu belirterek, insanlara mantar bilgisi ve sevgisi aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Üngör, "Abant'ta mantarları inceliyor ve türleri tanımlıyoruz" dedi.