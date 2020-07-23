Başkan Erdoğan YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programa göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak. Erdoğan, daha sonra şura üyeleri onuruna öğle yemeği verecek.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor.

TSK vatanımızın teminatı olmayı sürdürmektedir.

Yüksek disiplini, caydırıcılığı, üstün kabiliyetleriyle TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor

YAŞ'A KATILACAK İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

TERFİLER ELE ALINACAK

Toplantıda terfiler ele alınacak.

Bununla birlikte en çok merak edilen konu da komuta kademesinde değişiklik olacak mı? Ancak devam eden operasyonlar nedeniyle komuta kademesinde bir değişiklik beklenmiyor.

Şura'da alınan kararlar, Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu mesajı yazdı:

"2020 toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bize emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya, terörle mücadeleye kadar elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. Caydırıcılığı ve üstün kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri vatanımızın bekası olmayı sürdürmektedir."