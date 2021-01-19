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19 Ocak 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 15:00:00

Yalnızca CHP değil, İYİ Parti de sarsılacak: İnce'nin istifa edeceği tarih belli oldu

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CHP yönetimine tepki göstererek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin 1 Mart 2021'de CHP'den istifa edeceği iddia edildi. Öte yandan, TBMM'de grup kurmayı planlayan İnce'nin CHP'li isimlerin yanı sıra İYİ Parti'den de yaklaşık 10 milletvekiliyle yakın temasta olduğu öne sürüldü.

Parti yönetimine tepki göstererek Memleket Hareketi’ni başlayan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılacağı tarih belli oldu. Öte yandan, İnce’nin kuracağı partiye yalnızca CHP’den değil, İYİ Parti’den de geçişler olacağı öne sürüldü.

Hürriyet’in haberine göre, İnce’nin 1 Mart 2021’de CHP’den istifa ederek kendi partisini resmen kuracağı iddia edildi.

İstifa edeceği tarihi yakın çevresiyle paylaştığı bilgisi verilen haberde, “Çankaya’da 4 bin 500 metrekarelik bir bina tutulduğu” belirtildi.

Sabah’ta yer alan bir başka habere göre ise, Muharrem İnce’nin kuracağı partiye CHP’den Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in yanı sıra İYİ Parti’den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk’un da geçeceği iddia edildi.

Mevcut milletvekillerinden en az 20 kişiyi partisine dâhil ederek TBMM’de grup kurmayı planlayan Muharrem İnce’nin İYİ Parti’den 10’a yakın isimle yakın temasta olduğu öne sürüldü.

Pandemi şartları nedeniyle partisinin kuruluşunu 1 Ocak 2021’de gerçekleştiremeyen İnce’nin 1 Mart’ta resmî duyuruyu yapması bekleniyor.

Etiketler : muharrem ince chp ip meral akşener kemal kılıçdaroğlu
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