Yahya Bostan, perde arkasını yazdı... İşte Türkiye’nin Hakurk Planı

Bostan, “Peki, Pençe operasyonunun devam ettiği Kuzey Irak’ta nasıl bir sistem kurulacak? Terör örgütü PKK’nın sahada etkisi minimize edildikten, Kandil etkisiz hale getirildikten sonra saha boş mu bırakılacak? Hayır” diyor.

İşte Yahya Bostan’ın yazısı:

Türkiye sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarını birkaç teröristi etkisiz hale getirmek, örgütün barınak ve sığınaklarını imha etmek, kısa vadeli sonuçlar elde etmek, sonra da evine dönmek için yapmıyor. 10 gün süren sınır ötesi hamleler geçmişte kaldı. Artık operasyonlar uzun vadeli planlanıyor. Sınır ötesinde terör tehdidini Türkiye’den uzak tutacak, terör örgütlerini kendi bataklıklarında oyalayacak ya da o bataklığı kurutacak sistem kuruluyor.



Bunun ilk örneği terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen Fırat Kalkanı operasyonuydu. Önce El Bab temizlendi, daha sonra orada askeri, ekonomik ve sosyal bir sistem kuruldu. Bu sistem kurulurken Suriyeli muhalif gruplardan faydalanıldı. Benzer bir yapı Zeytin Dalı operasyonunun ardından Afrin’de de hayata geçirildi. Böylece terör örgütlerinin bu şehirlere yeniden hakim olmasının, Türkiye’yi tehdit etmesinin önüne geçildi.



Peki, Pençe operasyonunun devam ettiği Kuzey Irak’ta nasıl bir sistem kurulacak? Terör örgütü PKK’nın sahada etkisi minimize edildikten, Kandil etkisiz hale getirildikten sonra saha boş mu bırakılacak?



Hayır. Bunun da planlaması yapıldı.



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