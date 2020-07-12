Van Gölü'nden acı haber: Ölü sayısı 21'e yükseldi
Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sayı 21'e ulaştı.
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi, 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu bölgeye hareket etti
Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sayı 21'e ulaştı.
- Türkiye'den M60T hamlesi: Dünyada üç ülkeden biri haline geldik
- Van Gölü'nden acı haber: Ölü sayısı 21'e yükseldi
- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe!
- Ayasofya ve Akdeniz tartışmalarına noktayı koydu! Başkan Erdoğan: Derhal ülkeden çıkarın
- Erzurum'da 2 terörist teslim oldu
- Ali Babacan Ayasofya açıklaması ile Yunan'ı ve Rumları kıskandırdı... Bu kadarını onlar bile söylememişti