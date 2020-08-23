Van'da su baskınları Ahırlarda küçükbaş hayvanlar telef oldu

Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Van’ın Tuşba, İpekyolu, Edremit, Özalp ve Saray ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Evlerin ve ahırların zarar gördüğü baskınlarda birçok küçükbaş hayvan ile kümes hayvanları telef oldu. Yağmurun ardından Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Özalp Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Saray Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın yanı sıra VASKİ ekipleri su baskınlarına müdahale kapsamında çalışma başlattı.

YAĞMUR EVLERİ SU ALTINDA BIRAKTI



Van’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, bazı mahallelerde evleri su altında bıraktı.

Dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, Van’ın bazı mahallelerinde maddi zarara yol açtı. Cadde ve sokakların adeta gölete dönüştüğü Eminpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanırken; Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve VASKİ ekipleri mahallede çalışma başlattı.

YAĞAN DOLU ARAÇLARIN MAHSUR KALMASINA NEDEN OLDU



Van merkez Edremit ilçesinde dün gece etkili olan dolu, bazı sürücülerin yola mahsur kalmasına neden oldu.

Dün öğleden sonra başlayan yağmur, Van merkez bir çok ilçede ev, ahır ve ekili alanlar zara gördü. Saray ilçesinde çok sayıda hayvan telef olurken, İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Özalp ilçelerinde evler sular altına kaldı. Edremit ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu, bir aracın mahsur kalmasına neden oldu. Yolda bir aracın mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek vatandaşı kurtardı.