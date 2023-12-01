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Van'da 4,6 ton toz esrar ele geçirildi
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01 Aralık 2023 Cuma 14:19:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 14:19:00

Van'da 4,6 ton toz esrar ele geçirildi

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da yürütülen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkogüç-38 Operasyonu'nun 45 ilde devam ettiğini belirtti.

Zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonlarda, 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonu gerçekleştiren asker ve polisi tebrik eden Yerlikaya, halkı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Etiketler : ali yerlikaya van esrar zehir taciri
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