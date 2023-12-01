Van'da 4,6 ton toz esrar ele geçirildi
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da yürütülen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkogüç-38 Operasyonu'nun 45 ilde devam ettiğini belirtti.
Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van'da— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023
4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣0️⃣ Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1️⃣ Yabancı uyruklu Zahir Taciri Yakalandı❗️
Narkogüç-38 Operasyonumuz 4️⃣5️⃣ ilde devam ediyor❗️
Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz❗️
Van Narkotik... pic.twitter.com/PAib9PMBUW
Zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonlarda, 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildiğini aktardı.
Operasyonu gerçekleştiren asker ve polisi tebrik eden Yerlikaya, halkı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
- Başkan Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
- Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı
- Bakan Tunç'tan TTB açıklaması: Kararı yargı verdi
- Van'da 4,6 ton toz esrar ele geçirildi
- Başkan Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği
- AK Parti'den "yapay zekanın etki boyutu" çalışması