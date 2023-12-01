Van'da 4,6 ton toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkogüç-38 Operasyonu'nun 45 ilde devam ettiğini belirtti.

Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van'da

4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣0️⃣ Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1️⃣ Yabancı uyruklu Zahir Taciri Yakalandı❗️



Narkogüç-38 Operasyonumuz 4️⃣5️⃣ ilde devam ediyor❗️



Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz❗️



Van Narkotik... pic.twitter.com/PAib9PMBUW — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2023

Zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonlarda, 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonu gerçekleştiren asker ve polisi tebrik eden Yerlikaya, halkı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.