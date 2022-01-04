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04 Ocak 2022 Salı 20:17:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 20:17:00

Vakalar 50 bini geçti: Yarısından fazlası İstanbul'da

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de vaka sayıları en son 22 Nisan 2021'de 50 bini geçmişti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 382 bin 888 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,81 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 133 milyon 551 bin 202 doza yükseldi.

AŞILAMANIN EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE VARYANTA BAĞLI ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının, toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" sözlerini kullandı.

EN SON NİSAN 2021'DE 50 BİNİ GEÇMİŞTİ

Türkiye'de 3 Ocak'ta 44 bin 869 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vakalarda 10 bine yakın bir artış gerçekleşti.

Türkiye'de vaka sayıları en son 22 Nisan 2021'de 50 bini geçmişti.

Etiketler : türkiye vaka sayıları sağlık bakanı fahrettin koca bakan koca
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