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22 Haziran 2019 18:50 | Cumartesi

Üsküdar 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?

Üsküdar 23 Haziran seçim sonuçları tüm İstanbullu seçmenler tarafından araştırılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi ve bugün milyonlarca seçmen sandık başına gidip oy kullandılar. Sandık başına gidip oylarını kullanan tüm vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına çevirdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona bulacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte 23 Haziran seçim sonuçları hakkında tüm detaylar sizlerle paylaşılacak. Üsküdar 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları hakkında tüm detaylar haberimizde...

Üsküdar 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? sorusunun yanıtı tüm seçmenler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi ve bugün tüm İstanbullular sandık başına gittiler. Sandık başına gidip oylarını kullanan tüm seçmenler gözlerini seçim sonuçlarına ve oy oranlarına çevirdiler. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarına haberimizin detaylarında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.  Üsküdar  23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları sizlerle... 

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ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Üsküdar 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ÜSKÜDAR 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Üsküdar 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Üsküdar oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU? 
Üsküdar Belediye Başkanı AK Parti adayı Hilmi Türkmen oldu.  Üsküdar belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Üsküdar yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi: Yılmaz Bayat Yönetici Üniversite/Yüksekokul

Bağımsız Türkiye Partisi: Hüseyin Turhan Kalite Yönetim Uzmanı Üniversite/Yüksekokul

Vatan Partisi: Ali Serdar Bolat Maden Yüksek Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

Cumhuriyet Halk Partisi: Ahmet Kılıç İşletmeci Üniversite/Yüksekokul

Adalet Ve Kalkınma Partisi: Hilmi Türkmen Avukat Üniversite/Yüksekokul

Demokratik Sol Parti: Ruhudil Güven Hokna Sanatçı Üniversite/Yüksekokul

Bağımsız: İhsan Baltacı Emekli İlkokul

Bağımsız: Mustafa Ekşi Esnaf İlkokul

Bağımsız: Hacı Ömer Öncü Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul

HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR?

1973 yılında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde doğan Hilmi Türkmen, ilköğrenimini ve hafızlığını Şalpazarı'nda, liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi'nde, y?üksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar'da mesleğe başladı. İş hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK'larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği? bunlardan bazılarıdır. Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti'nin kuruluş sürec??i ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimleri?nde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim? Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı.

2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi. 2004 yerel seçimlerinden sonra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı. Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası olan Hilmi TÜRKMEN, İngilizce bilmektedir.

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