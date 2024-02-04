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04 Şubat 2024 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 17:00:00

Ulusal ve uluslararası medya mensupları deprem konutlarını gezdi

Kaynak: AA

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İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 45 basın mensubuna yönelik Adıyaman'daki deprem bölgesine gezi düzenledi.

Vali Osman Varol, 33'ü yabancı, 12'si Türk 45 basın mensubuna, Valilik Toplantı Salonunda kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremlerde Adıyaman'ın büyük hasar aldığını aktaran Vali Varol, şöyle devam etti:

"Adıyaman'da 8 bin 387 vatandaşımızı kaybettik, bu vesileyle kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. İlimizin yapı stokuna baktığımızda toplam bina sayımızın 115 bin 67, bu binalar içerisinde bağımsız bina sayımızın 269 bin 116 olduğunu görüyoruz. Depremlerde kentte 33 bin 112 bina 'yıkık', 'acil yıkılacak', 'ağır hasarlı' ve 'orta hasarlı' olarak tespit edildi."

Basın mensupları daha sonra Örenli Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını ve örnek daireyi gezdi.

İtalyan basın mensubu Giuseppe Didonna, hızlı şekilde inşa edilen kalıcı konutları incelediklerini belirtti.

Depremlerde Malatya ve Adıyaman'ın büyük hasar gördüğünü aktaran Didonna, şöyle konuştu:

"Umarım en kısa zamanda herkes normal hayatına dönecek. Bayağı hızlı bir iş yapıldı. Ben eylül ayında daha önce İndere bölgesine geldim, sadece temel vardı. Şimdi binalar hızlı gidiyor şaşırdım, çok hızlı gidiyor. Emeği geçenleri tebrik ederim. İçeride insanların bütün ihtiyacına karşılık verecek her donatı var. Köy evlerini de gezdik. İnsanlar için her şey hazır, çok güzel olmuş. Burada insanlar çok acılar çekti, inşallah en kısa sürede evlerine yerleşirler."

Etiketler : dep1 dep gezisi bildiri etiket2 Adıyaman iletişim başkanlığı deprem bölgesi
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