Türksat 5A uydusu teslim alındı

02 Ekim 2020 Cuma 11:25:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 11:37:00
TÜRKSAT 5A uydusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındı
Kaynak: AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındığını açıkladı.
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