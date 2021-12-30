TURKOVAC için randevular açıldı

30 Aralık 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 11:06:00
Turkovac İstanbul'da uygulanmaya başladı
Son Dakika Haberleri.. TURKOVAC aşıları Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi'nde uygulanmaya başladı.
Yerli aşı TURKOVAC İstanbul'da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi'nde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.
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