TURKOVAC için randevular açıldı

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30 Aralık 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 11:06:00

Turkovac İstanbul'da uygulanmaya başladı

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Son Dakika Haberleri.. TURKOVAC aşıları Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi'nde uygulanmaya başladı.

Yerli aşı TURKOVAC İstanbul'da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi'nde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Yerli aşı TURKOVAC Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi
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