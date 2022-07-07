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07 Temmuz 2022 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 12:02:00

Türkiye'yi sarsan cinayetin sebebi ortaya çıktı

Kaynak: Sabah

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Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Dr. Ekrem Karakaya cinayetinin sebebi ortaya çıktı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından poliklinikte vurularak öldürüldü. Aynı silahla kafasına ateş eden silahlı saldırganda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.

KONYA'DA HASTANEDE DEHŞET!

Olay 14.20 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.

Poliklinikte muayene yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, odaya giren Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla ateş edilerek vuruldu.

Saldırgan Akçay da aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hem doktor Karakaya hem de şüpheli Akçay'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı.

Dr. Karakaya ve şüpheli Akçay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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"ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ"

Katil zanlısı Hacı Mehmet Akçay'ın bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASIYMIŞ

Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

VALİ, BAŞSAVCI VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GİTTİ

Olay sonrası Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

Etiketler : Konya Şehir Hastanesi Ekrem Karakaya Hacı Mehmet Akçay
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