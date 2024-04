Türkiye'nin yardım eli Gazze yolunda: Tırlar 12 ton malzeme taşıyor

Türkiye'nin insani yardım eli Gazze yolunda...

Türk Kızılay tarafından hazırlanan 9'uncu 'İyilik Gemisi'nin Mısır'ın El-Ariş Limanı'na götürdüğü yardımlar Filistinlilere ulaştırılıyor.

TRT Haber Muhabiri Yiğitcan Karatepe ve Kameraman Ömer Çıttır, 3 bin 774 ton yardım malzemesinin tırlarla nakliye sürecini yerinde takip etti.

Türkiye'nin barındırmış olduğu insani yardım tırlarının her birinde ayrı ayrı 12 tonluk malzeme bulunuyor. Her birinde 24 palet malzemede her palette de 500 kilo olmak üzere her tır 12 ton insani yardım malzemesini gazzelilere ulaştırmak üzere yolda.

Tırlara yüklenen malzemeler gerekli işlemlerin ardından Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkıyor.

Yardımlar çoğunlukla kuru gıda ve hazır gıda kolilerinden oluşuyor.