Türkiye'nin hamlesi Miçotakis'i panikletti

Türkiye'nin "Mısır" hamlesi Miçotakis'i harekete geçirdi
Türkiye'nin Mısır ile deniz yetki sınırlarına ilişkin anlaşma imzalama ihtimali Yunanistan'da panik havası oluşturdu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasının ardından telefona sarılan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Sisi'yi arayarak son gelişmeleri değerlendirdi. Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın 8 Mart Pazartesi günü Kahire'ye gideceği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "İlişkilerimizin seyrine göre Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz." sözleri, Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Telefona sarılan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi aradı.
Aksam.com.tr'nin Kathimerini'den aktardığı habere göre, gece yarısı gerçekleşen telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Yunanistan, Mısır, GKRY üçgenindeki iş birliği masaya yatırıldı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias apar topar Kahire'ye gidiyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 8 Mart Pazartesi günü Kahire'ye giderek Mısır'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına saygı göstererek çıkardığı arama ruhsatını "başka bir bölgeye kaydırmasını isteyeceği" belirtildi.
Yunan basını, Atina yönetiminin Kahire'den "Türkiye ile yapacağı olası görüşmelerde Yunanistan ile Mısır arasındaki enerji anlaşmalarını göz önünde bulundurmasını talep edeceğini" yazdı.
Ne olmuştu?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarına ilişkin, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." demişti.
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