  • BIST
    119281
  • Dolar
    6,8567
  • Euro
    7,8521
  • Altın
    401,0110
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Türkiye ile ilgili skandal F-35 kararı!
Türkiye'nin Mısır planı! Eğer Libya'ya asker sokarlarsa...
Dünyanın derdi Türkiye! 'Türkiye'yi kontrol altına alın...'
Meteoroloji o illerde yaşayanları uyardı! Sert geliyor
Türkiye'nin eli güçleniyor!
AB kurtarma paketinde uzlaştı!
Üniversiteli Pınar'dan acı haber
Kadıköy'de izinsiz yürüyüş: 55 gözaltı
Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
AYM baro ve bekçilerle ilgili düzenleme ile Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu ele alacak AYM baro ...
Beypazarı şehitleri sonsuza dek yan yana
Şanlıurfa'daki orman yangınında 45 hektar alan zarar gördü
Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 338 kişi yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Irak'ta Goethe Enstitüsü yetkilisi Alman aktivist kaçırıldı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 628'e yükseldi
Nijerya'da 59 silahlı çete üyesi yakalandı
BM ve Libyalı yetkililer ülkede siyasi diyalog sürecinin yeniden başlamasını görüştü
ABD'den Azez'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına kınama
Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
ABD yönetiminden Esed rejiminin parlamento seçimlerine tepki
Ermenistan'ın saldırıları İtalya'da protesto edildi
Fitch: Sukuk ihracı Kovid-19 durgunluğunun ardından toparlanıyor
21 Temmuz 2020 Salı 07:51:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 07:51:00

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu. Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 203 bin 2 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, can kaybı 5 bin 508 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 992 kişi ise iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, vaka sayısı 220 bin 572, vefat sayısı 5 bin 508 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1243, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385, iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek 5 ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz, Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadesini kullandı.

"Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin"

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da 2 gün önce yapılan bir düğünde 70 kişinin "kol kola ve maskesiz" halay çektiğinin öğrenildiğini, Trabzon'da ise gelin dahil bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." uyarısı yaptı.

Salgın sürecinde yardım isteyen vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin video serisi hazırlandı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaya başlamasından itibaren 131 ülkeden tahliye talebinde bulunan yaklaşık 95 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi ve sağlık sorunu bulunanların tedavilerinin yapılmasına ilişkin hazırlanan video serisinin ilki yayınlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video serisinde, Türkiye'ye getirilen vatandaşların tahliye ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları ve Türkiye'nin desteğine ilişkin bilgilere yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler iş birliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferberliği Programı, "www.yetenekkapisi.org" adresinden duyuruldu.

Bu yıl, salgın nedeniyle öğrencilerin staj imkanı bulmakta zorlandığının görüldüğü, "staj mezuniyetine engel olması" düşüncesiyle yola çıkılan proje aracılığıyla, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkanı tanınacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER