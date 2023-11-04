Türkiye'den Nepal'e taziye
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen ve 157 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremler nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de dün akşam saatlerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde çok sayıda can kaybı yaşandığının ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada, "Dost Nepal hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Nepal Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, merkez üssü Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 157 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti.
Nepal'de Meydana Gelen Deprem Hk. https://t.co/Rp9UxW2iiN pic.twitter.com/tFtExzZBzQ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 4, 2023
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