Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'dan itibaren 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Nisan'dan itibaren, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatın kısıtlanacağı bildirildi. Bakanlık açıklamasında, "Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir. Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e ihracatı kısıtlanan ürünler ise şu şekilde açıklandı:

Alüminyum Profiller

Alüminyum Teller

Boyalar

Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

Beton Mikserleri

Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları

Çelik Filmaşin

Çelik Kaplar ve Depolar

Çelik Köprü Aksamı

Çelik Kuleler

Çelik Profiller

Çimento

Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar

Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri

Demir-Çelik Tüm Teller

Ekskavatörler

Elektrik Kabloları

Elektrik Panoları

Fayanslar

Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri

Forkliftler

Granit

Halat ve Kablolar

Hırdavat Ürünleri

Hidrolik Yağlar

İnşaat Demiri

İnşaat Makinaları

İnşaat Yalıtım Malzemeleri

İnşaatta Kullanılan Camlar

Kimyasal Bileşikler

Kimyasal Gübreler

Klinker

Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar

Kükürt

Madeni Yağlar

Makaralı Zincirler

Mermer

Metal İşleme Makinaları

Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar

Mineral Gübreler

Motor Yağları

Paletler

Plastik Borular

Sandviç Paneller

Seramikler

Solvent Boyalar

Tel Çekme Makinaları

Testere Makinaları

Tuğlalar

Uçak Benzini ve Jet Yakıtı

Vernikler

VinçlerYapıştırıcılar ve Tutkallar

Yassı Çelik Ürünleri