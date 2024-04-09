Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
Kaynak: IHA
Ticaret Bakanlığı 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı.
Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'dan itibaren 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Nisan'dan itibaren, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatın kısıtlanacağı bildirildi. Bakanlık açıklamasında, "Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir. Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'e İhracat Kısıtlaması— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 9, 2024
(09.04.2024) pic.twitter.com/LfYMYvJX3w
İsrail'e ihracatı kısıtlanan ürünler ise şu şekilde açıklandı:
Alüminyum Profiller
Alüminyum Teller
Boyalar
Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
Beton Mikserleri
Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları
Çelik Filmaşin
Çelik Kaplar ve Depolar
Çelik Köprü Aksamı
Çelik Kuleler
Çelik Profiller
Çimento
Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar
Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
Demir-Çelik Tüm Teller
Ekskavatörler
Elektrik Kabloları
Elektrik Panoları
Fayanslar
Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
Forkliftler
Granit
Halat ve Kablolar
Hırdavat Ürünleri
Hidrolik Yağlar
İnşaat Demiri
İnşaat Makinaları
İnşaat Yalıtım Malzemeleri
İnşaatta Kullanılan Camlar
Kimyasal Bileşikler
Kimyasal Gübreler
Klinker
Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
Kükürt
Madeni Yağlar
Makaralı Zincirler
Mermer
Metal İşleme Makinaları
Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
Mineral Gübreler
Motor Yağları
Paletler
Plastik Borular
Sandviç Paneller
Seramikler
Solvent Boyalar
Tel Çekme Makinaları
Testere Makinaları
Tuğlalar
Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
Vernikler
VinçlerYapıştırıcılar ve Tutkallar
Yassı Çelik Ürünleri