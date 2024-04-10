VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avusturya'dan Ukrayna'da barış için Türkiye vurgusu: İki tarafı da bilen çok önemli bir aktör
"Mescid-i Aksa uğruna canlarını feda ettiler"
Türkiye'den Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı: İsrail ailesini katletti
Stoltenberg'ten Ukrayna çağrısı: Daha fazla bekleyemez
Meteoroloji o iki ili uyardı: Şiddetli sağanak gelebilir
Terörden belasından temizlendi, petrol çıktı: Gabar'da rekor kırılacak!
10 Nisan 2024 Çarşamba 20:06:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 20:06:00

Türkiye'den Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı: İsrail ailesini katletti

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'yle telefonda görüşerek, İsrail saldırıları sonucu şehit olan üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi.

İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'yle telefonda görüşerek, İsrail saldırıları sonucu şehit olan üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi.

Hamas liderinin ailesine alçak saldırı: Heniyye'nin 3 oğlu şehit oldu
Etiketler : Türkiye İsmail Haniyye Hamas Başsağlığı Bakan Fidan
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX