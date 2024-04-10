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Hamas liderinin ailesine alçak saldırı: Heniyye'nin 3 oğlu şehit oldu
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10 Nisan 2024 Çarşamba 18:07:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 18:07:00

Gazze'de Hamas liderinin ailesine alçak saldırı: Heniyye'nin 3 oğlu şehit oldu

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti.

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Etiketler : İsmail Hamiyye Gazze Hamas İsrail
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