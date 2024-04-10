10 Nisan 2024 Çarşamba 18:07:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 18:07:00
Gazze'de Hamas liderinin ailesine alçak saldırı: Heniyye'nin 3 oğlu şehit oldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti.
Detaylar geliyor...
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