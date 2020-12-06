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06 Aralık 2020 Pazar 19:06:00 - Güncelleme:06 Aralık 2020 Pazar 19:22:00

6 Aralık 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... 'Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde'

Kaynak: AA

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6 Aralık 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 93 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 805 oldu, son 24 saatte 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 93 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Koronavirüs Tablosu 6 Aralık KORONAVİRÜS TABLO KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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