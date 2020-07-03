Türkiye'de koronavirüsü yenenlerin sayısı 178 bin 278'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte, 52 bin 141 Covid-19 testi yapıldı. 1172 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 19 kişi vefat etti, 1313 kişi yeni tip koronavirüsü yendi.

Böylece toplamda 3 milyon 535 bin 818 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 203 bin 456'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 178 bin 278 oldu. Can kaybı ise 5 bin 186'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte 52 bin 141 test yapılırken, bin 172 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 186'ya yükseldi. Son 24 saatte bin 313 kişi iyileşti. Bakan Koca, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan." açıklamasında bulundu.