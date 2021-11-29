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29 Kasım 2021 Pazartesi 21:27:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 21:27:00

Türkiye'de 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi

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Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi, 189 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 273 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı.

189 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 273 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,59, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,21 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 120 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 232 bin 602'si birinci doz, 50 milyon 409 bin 60'ı ikinci doz, 12 milyon 164 bin 789'u üçüncü doz olmak üzere 120 milyon 261 bin 629'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"ÜLKEMİZDE YENİ VARYANTA RASTLANMAMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni varyantla ilgili açıklama yaptı:

"Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır."

Etiketler : sağlık bakanlığı aşı koronavirüs vaka sayısı
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