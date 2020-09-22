Türkiye ve Yunanistan arasında 5. görüşme bugün
Türk ve Yunan askeri yetkililerinin Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili gerçekleştirdiği görüşmelerin 5.'si bugün NATO'da gerçekleşecek.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı toplantılardan 5'incisi bugün saat 13.00'te NATO Karargahı'nda yapılacak.
Türk ve Yunan askeri yetkililer "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı toplantı için bugün 5'inci kez Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya gelecek.
TRT Haber'de yer alan habere göre Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de olası çatışma riskini bertaraf etmeye yönelik NATO görüşmeleri sürüyor. Yetkililer saat 13.00'de Brüksel'de bir toplantı daha gerçekleştirecek.
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Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş, askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin Almanya arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.
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