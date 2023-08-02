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02 Ağustos 2023 Çarşamba 08:09:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 08:09:00

Türkiye harekete geçirdi

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Türkiye'nin Kur'an'a yönelik alçak saldırılara karşı başlattığı diplomatik taarruz İİT'nin AB'ye heyet gönderme kararıyla yeni bir aşamaya geçti.

Türkiye, İsveç, Danimarka ve Norveç'te salgına dönüşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara karşı İslam dünyasına öncülük etti. Yoğun diplomasi sonrası İİT, AB'ye heyet gönderme kararı aldı.

İsveç'te başlayan ve Danimarka ile Norveç'e sıçrayan Kur'an'ı hedef alan saldırılara sert tepki gösteren ilk ülke Türkiye oldu. Dışişleri, 28 Haziran'da Stockholm'deki Irak büyükelçiliği önünde yapılan eylemi "Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" diyerek kınadı, Bakan Hakan Fidan Irak, Suudi ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüşüp 'ortak tepki' çağrısı yaptı. Ankara'nın da girişimleriyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 2 Temmuz'da bir bildiri yayınlayarak 'aşağılık saldırıyı' kınadı. Türkiye, BM'nin aldığı, "Kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali gören" karar için de aktif rol üstlendi.

'NET TAVIR ALIN' ÇAĞRISI

Buna rağmen İsveç'te, Danimarka'da ve Norveç'te yeni eylemler gerçekleşti. Bakan Fidan, 21 Temmuz'da "İslam dünyası bu konuya organize tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde duyarlılık oluşmayacağını düşünüyoruz" diyerek İslam ülkelerine daha net tavır gösterme çağrısında bulundu. Aynı zamanda İsveç ve Danimarkalı mevkidaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Her iki ülkeden, "Engelleyecek yasal araçlar üzerinde çalışıyoruz" açıklamaları geldi.

BÜYÜKELÇİLER GERİ ÇEKİLEBİLİR

Önceki akşam Bakan Fidan'ın da katılımıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 18. kez olağanüstü toplandı ve 'ortak tepki'yi görüştü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada İİT üyesi ülkeler, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkelerle ilişkilerini gözden geçirerek gerekli pozisyonu almaya çağrıldı. Bu bağlamda, üye ülkelerden, İsveç ve Danimarka'daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çağırmak da dahil olmak üzere siyasi adımlar atmaları istendi. Zirvede hem İslamofobi Özel Temsilcisi atama hem de Avrupa Konseyi'ne heyet gönderme kararı da alındı.

ELÇİLİĞİMİZİN ÖNÜNDE YİNE ALÇAK SALDIRI

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İslam karşıtı grubun üyeleri Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. İslam'a hakaret eden grup üyeleri bu anları sosyal medyada paylaştı. Yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen olduğu söyleyen bir kitabı da yakan gruptakiler sonrasında Irak, Mısır ve S.Arabistan Büyükelçilikleri önünde de Kur'an yaktı.

İSVEÇ GERÇEĞİ YENİ GÖRDÜ

İsveç'te, salı günü Irak asıllı Salwan Momika ve Salwan Najem, parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Tepkilere neden olan olay sonrası İsveç resmi televizyonu SVT, provokatör iki ismin gerçek yüzünü ekrana taşıdı. Momika'nın, Haşdi Şabi'ye bağlı "Süryani Şahinleri" adıyla kurduğu milis gruba hitap ettiği anlar yayınlandı. Görüntülerde bir grup silahlı kişiye hitap eden Momika, kendisinin "Şii milis grubu Ketaib İmam Ali'ye bağlı İsa bin Meryem adlı grubun sorumlusu" olduğunu ifade ediyor. Irak göçmeni olan Momika'nın 2018'de İsveç'e geldiğini ve Nisan 2021'de üç yıllık oturma izni aldığını belirten SVT, göçmen bürosunun oturma iznini iptal etmek için dava açtığını belirtti. Görüntülerinde dava dosyasına eklendiği belirtildi. Salwan Najem'in de 1998'de Irak'tan göç ettiğini ve 2005'te İsveç vatandaşı olduğunu belirten SVT, her iki ismin de bir etnik gruba karşı kışkırtma şüphesiyle soruşturma altında olduğunu duyurdu.

Etiketler : Türkiye İsveç Danimarka ve Norveç Kur'an-ı Kerim Salwan Najem Türkiye
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