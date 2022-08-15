VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer: 2021'in sonunda kütüphanesiz bir okul bırakmadık
Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini aştı
Başkan Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi!
Kenya'nın 5'inci Devlet Başkanı William Ruto oldu
Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak
'Türkiye'nin 1974'teki müdahalesi yasal ve meşru'
İstanbul Boğazı sağanak yağışın ardından renk değiştirdi
Öğrenci affı başvuruları başladı
Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
İngiltere, Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 hatırlatma dozuna onay verdi
"AB'nin nükleer anlaşma taslağına ilişkin yanıtımızı gece yarısına kadar bildireceğiz"
Japon İmparatoru, savaş tahribatlarının yeniden yaşanmamasını umuyor
Diyarbakır annelerinden Üçdağ: Oğlumu almadan gitmem
Türk doktorları kalp ritim bozukluğunu düzelten yöntemle dünya literatürüne girdi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker şehit oldu
KPSS ön lisans başvuru tarihi uzatıldı
Hindistan'da iktidarda Müslüman milletvekili olmaması endişesi
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Hakkında resen soruşturma başlatıldı
Milli Savunma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
"Farklı kıtalarda çok sayıda müttefike sahip olmaktan memnuniyet duyuyoruz"
"Altı partinin Türkiye karşıtlığı izahı olmayan bir çarpıklık noktasına ulaşmıştır"
Tayvan, Çin'e ait 30 savaş uçağı ve 5 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:26:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:27:00

Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

AFAD Başkanı Sezer, "Afet Tatbikat Yılı" kapsamında Türkiye genelinde ekim ayında eş zamanlı "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapılacağını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine AFAD'ın depreme yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye'nin depremsellik ve afetsellik durumunun yüksek olduğunu belirten Sezer, ülke için milat olan 17 Ağustos depreminin ardından afet yönetim sistemine ilişkin mevzuat ve yapısal değişikliklerle Türkiye'nin depreme hazırlanış sürecine girdiğini anlattı.

Sezer, Türkiye'de, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege deprem fay hatlarının bulunduğunu, Türkiye'de yılda ortama 23 bin deprem meydana geldiğini, bunların 2'sinin can ve mal kaybıyla sonuçlanan depremler olduğunu söyledi.

Afetler ve depremle mücadele kapsamında yapı sağlamlığının kentsel dönüşümlerle gerçekleştirildiğini anlatan Sezer, bugüne kadar 320 bin afet konutunun yapıldığını ve son 2 yıl içerisinde meydana gelen afetlerin ardından 60 binin üzerinde konut inşa edildiğini bildirdi.

"AFETLERE YÖNELİK 81 İLİ KAPSAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILDI"

Sezer, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın yanı sıra afet öncesinin planlandığı bir yapıya geçmek üzere 2019'da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) ve 8 Temmuz'da Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) uygulamaya alındığına işaret ederek, planlar çerçevesinde 81 ili kapsayacak şekilde çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Yunus Sezer, "çatı belge" özelliği taşıyan TARAP'la kurum, kuruluş ve vatandaşların afet öncesi alacağı tedbirlerin tanımlandığını, Türkiye'de afetlerin yüzde 64'ünü depremlerin kapsadığını açıkladı.

TARAP kapsamında, 11 afet türünün çalışılarak 227 eylem planı ile kurumların sorumluluklarının belirlendiğini kaydeden Sezer, şu bilgileri verdi:

"Deprem ve tsunami erken uyarı sistemleri ve aktif hale getirilmesi, yapı sağlığı izleme sistemlerimizin geliştirilmesi, iş sürekliliği konuları çalışılıyor. Tehlike haritaları ve deprem tehlike haritaları ile bunların oluşturacağı riskler tanımlanıyor. TARAP kapsamında depremle ilgili kurumlara 29 hedef ve eylem tanımlandı ve sorumlulukları belirtildi." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 96'SI DEPREM FAY ETKİ ALANI ÜZERİNDE"

AFAD Başkanı Sezer, Türkiye'nin yüzde 96'sının deprem fay etki alanının üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Geçen yıl 24 bine yakın deprem meydana geldi. Bunların bazıları küçük seviyede olduğu için büyüklükleri tam hissedilmiyor. 5 ve üzerinde de en az 2 deprem meydana geliyor. Yılbaşından itibaren şu ana kadar 15 bin 600 civarında kaydedilmiş depremimiz var." ifadesini kullandı.

Türkiye genelindeki toplanma alanlarıyla ilgili e-Devlet, AFAD ve muhtarlıklar üzerinden bilgilerin paylaşıldığını anımsatan Sezer, "Türkiye genelinde 28 bin 474 toplanma alanı var. İstanbul özelindeki 1864 olan toplanma alanı, 5 bin 633'e çıkartıldı. Kişi başına düşen metrekare oranı da 1,12'den metrekareden 3,37 metrekareye yükseltildi." bilgisini verdi.

Sezer, toplanma alanlarının altyapı çalışmalarıyla ilgili yoğun çalışmalar yapıldığını ve geçici barınma alanlarının ise yüzde 80'e yakının altyapı çalışmasının tamamlandığını belirterek, olası bir deprem sonrası afet müdahale planına yönelik çalışmaların da her alanda geliştirildiğini vurguladı.

"BU YIL 54 BİNİN ÜZERİNDE TATBİKAT YAPILDI"

Afet Eğitim Yılı kapsamında geçen yıl 56 bin kişiye bilinçlendirme eğitimi verildiğini hatırlatan Sezer, "Bu sene 'Afet Tatbikat Yılı' kapsamında şu ana kadar 54 binin üzerinde tatbikat gerçekleştirildi. Ekim ayında uluslararası birçok ülkenin katılacağı ortak tatbikat yapılacak. Ekim ayında tüm Türkiye'nin aynı anda katılacağı bir tatbikatı da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Başkan Sezer, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak "çök-kapan-tutun" tatbikatına bütün vatandaşların bulundukları yerlerden katılacağını söyledi.

Sezer, afetlere müdahale kapsamında beslenme, arama ve lojistik kapasitesini artırdıklarını ve 1580 üyenin yer aldığı akredite edilmiş 59 arama kurtarma birliğinin bulunduğunu, AFAD gönüllüsü sayısının 552 bine yükseldiğini anlattı.

Yunus Sezer, bu yıl başlatılan uygulama kapsamında tüm illerde belediyeler, özel idareler ve gönüllülerden oluşan yerel destek gönüllülerinin oluşturulacağını, bu kapsamda 53 ilde ekiplerin tamamlandığını ifade ederek, afetle mücadeleye yönelik vatandaşların AFAD Acil Mobil uygulamasını telefonlarına indirmesini istedi.

Etiketler : Afet ve Acil Durum Yönetimi Türkiye AFAD
Kendime ve çocuklarıma bakarım

Kendime ve çocuklarıma bakarım
İkilinin mesafe sorunu

İkilinin mesafe sorunu
Kaykaydan düştü kolunu kırdı

Kaykaydan düştü kolunu kırdı
Tatil iyi geldi

Tatil iyi geldi
Yeni ikili

Yeni ikili
Venedik tatili

Venedik tatili
Sema herkesi şaşırtıyor

Sema herkesi şaşırtıyor
Zeynep'e bahçede parti

Zeynep'e bahçede parti
7 yıllık evlilik bitti

7 yıllık evlilik bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes