Türkiye Gazze için kolları sıvadı! Yeni gemi yola çıkacak
Kaynak: AA
Türk Kızılay, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderecek. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Yeni yardım gemisi için kollar sıvandı, yükleme başladı. Gazzeli siviller için bizlere emanet ettiğiniz bu yardım malzemeleri artık hayati öneme sahip." dedi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini ve bu çerçevede gemiye yardım malzemesi yüklemesinin başladığını bildirdi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yardım gemisi için kollar sıvandı, yükleme başladı. Gazzeli siviller için bizlere emanet ettiğiniz bu yardım malzemeleri artık hayati öneme sahip. Elektriğin, gıdanın, temiz suyun tükendiği şehirde özellikle çocuklar ve kadınlar büyük risk altında." ifadelerini kullandı.
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