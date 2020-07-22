22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:26:00
Türkiye dünyaya ilan etti! Anlaşmaya varıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi.
Dışişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında, Libya'da kalıcı ateşkes için ortak çalışmanın süreceği belirtildi.
- Terör örgütü PKK, Suriye'de fidye için alıkoyduğu genci işkence yaparak öldürdü
- 2 yıl sonra Adnan Oktar davasında flaş karar
- Türkiye dünyaya ilan etti! Anlaşmaya varıldı
- Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermedi
- PTT'den 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu özel pul
- FETÖ'nün Gaziantep'teki TSK yapılanmasına yönelik operasyonda: 12 gözaltı