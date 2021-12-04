Türkiye'den DEAŞ'ın terör saldırısına kınama

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04 Aralık 2021 Cumartesi 16:47:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 16:48:00

Türkiye DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği terör saldırısını şiddetle kınadı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'ta Mahmur yakınlarında bir köye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki bir köye düzenlenen terör saldırısında 10 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik gücü mensubunun ve 3 sivilin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiği anlaşılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. IKBY makamları ile Irak Hükümetine ve saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelede Irak hükümeti ve IKBY ile Irak halkının yanında durmaya devam edeceği de vurgulandı.

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde DEAŞ'ın dün düzenlediği saldırıda, 10'u IKBY'ye bağlı Peşmerge, 3'ü sivil olmak üzere 13 kişinin yaşamını yitirmişti.

DEAŞ'IN KIRSAL BÖLGELERDEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

DEAŞ'ın 27 Kasım'da Süleymaniye'nin Kifri ilçesinin Kuleco bölgesindeki saldırısında 5 Peşmerge ölmüş, 4 Peşmerge yaralanmıştı. Yaralananlardan durumu ağır olan 1 Peşmerge'nin kurtarılamadığı açıklanmıştı.

Kifri ilçesine 29 Kasım'da düzenlenen saldırı sonucunda ise 1 Peşmerge'nin öldüğü, 3 Peşmerge'nin yaralandığı belirtilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Etiketler : dışişleri bakanlığı terör örgütü deaş kınama ırak terör saldırısı
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