Turkcell ana sponsorluğunda İş'te sürdürülebilirlik zirvesi yarın gerçekleşiyor

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarda birbirinden değerli dört konuşmacı bulunuyor. İş'te Sürdürebilirlik Zirvesi webinarında; Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail ÖZBAYRAKTAR "Temel İş Stratejisi olarak Sürdürülebilirlik" başlıklı açılış konuşmasını yapacak.

Webinar konuşmacıları arasında Cem GEYİK - QNET Genel Müdürü, Cenk ÇİĞDEMLİ - Ticimax CEO'su Nil ÇİÇEK - Uğur Okulları Genel Müdürü yer alacak ve Karlılığı, Verimliliği ve İnovasyonu Kalıcı Kılmanın Kodları konuşulacak.

Pandeminin ardından hızla değişen ve dönüşen dünyaya adaptasyon süreci, hemen hemen her sektörü derinden etkiledi. Bu döneme hazırlıklı yakalananlar emin adımlara ilerlerken, hazırlıksız yakalananlar ise yepyeni bir yarışa dahil oldu. İş dünyasında oyunun kuralları değişti. Verimlilikten üretime, teknolojiden tedarik zincirine, İK'dan pazarlamaya, kârlılıktan iletişim stratejilerine kadar yönetim sürecinin tüm aşamalarında ilk sırayı 'sürdürülebilirlik' aldı. Bu yarışın kazananı olabilmenin sırrı ise hem üretim hem de insan odaklı sürdürülebilirlik ilkelerini doğru ölçümleyebilmekten ve çevreye saygılı olmaktan geçiyor. Sürdürülebilirlik adına üretimden diğer tüm operasyonlara kadar her aşamada planlı adımlar atarak esnek ve çevik bir yapıya evrilen kurumlar, bu oyundan galip çıkacak. Başarının en önemli sırrı ise açık, şeffaf ve sürdürülebilir iş stratejilerine yatırım yapmak. Bu duyarlılığı gösteren kurumlar sadece ekipleri ve paydaşlarıyla değil; çevreyle de çok daha uyum içerisinde olacak. Bu kapsamda başarı, verimlilik ve performansı artırırken, tüm paydaşların sinerji içerisinde ilerlemelerini, karşılaştıkları sorunları hem çevreye duyarlı hem de ortak akılla çözümleyebilmeleri zirvenin temel çözüm konusu olacak.

Zirvenin temel hedefleri arasında, her kurumun yeni dönemin rekabet kurallarına çok daha sürdürülebilir iş ve çevre stratejileriyle uyum sağlaması, kurumların sahip oldukları yetenekleri keşfederek; verimlilikten üretime, tedarik zincirinden İK, pazarlama ve iletişim stratejilerine kadar yönetim sürecinin tüm aşamalarında sürdürülebilirlik kodlarıyla reform yaratmaları ve yönetim stratejilerinde sürdürülebilirliği merkeze alarak ilerleyen dönemlerde kârlılık ve verimlilik artışının kalıcı olmasını sağlamak yer alıyor.

İş hayatında karşılaşılan sorunları farklı perspektiflerden değerlendirebilme yeteneği kazanmayı amaçlayan zirvede şu sorulara cevap aranacak, Yeni dönemde iş hayatında çok daha sürdürülebilir bir performans sergileyebilmenin yeni kodları neler? Verimliliği, üretimi, yönetim ve İK stratejilerini çok daha güçlü temellere dayandırmak isteyen marka ve kurumlar, sürdürülebilirlik prensiplerini inşa etmeye nereden başlamalı? Gerçek sorunlar nasıl tespit edilir, değişim sürecini yönetmenin zorlukları nasıl aşılır? Değişime ayak uydurup harekete geçmek, çevreye zarar veren konuları çözmek ve daha duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak için hangi stratejilere odaklanılmalı?

PROGRAM AKIŞI

27 Nisan 2021

11.00- 11.10

Açılış Konuşması

MODERATÖR

Oya YALIMAN

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

11.15 – 11.30

TEMEL İŞ STRATEJİSİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İsmail Özbayraktar / TURKCELL Açılış Konuşması

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü

11.30 – 12.45

KÂRLILIĞI, VERİMLİLİĞİ VE İNOVASYONU KALICI KILMANIN KODLARI

Cem GEYİK

QNET Genel Müdürü

Cenk ÇİĞDEMLİ

Ticimax CEO'su

Nil ÇİÇEK

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı

12.45 – 13:00 Soru Cevap