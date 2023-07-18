Yunan basınında Türk-Yunan hava kuvvetleri kıyası: Ne yaparsak yapalım Türkleri anca bir adım gerimizde bırakabiliriz

Türkiye, dış ilişkilerde yaşadığı atılımlar nedeniyle son günlerde Yunanistan'ın gündeminden düşmek bilmiyor. Kendi hava kuvvetlerini mercek altına alan Yunan gazetesi Kathimerini, haberinde Türkiye'ye yer vermekten geri durmadı.

Türkiye'ye verilmesi muhtemel olan F-16'lardan bahseden Kathimerini Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez'den bahsederek, "Menendez başkanlığındaki Senato Dış İlişkiler Komtesi'nin çabası çok önemli. Çünkü Menendez, Türkiye'nin F-16'ları Yunanistan'a karşı kullanamyacağını taahhüt etmesini istiyor" sözlerine yer verdi.

ABD'nin kendi yanlarında olduğunu ifade eden gazete "Amerikan makamları Yunan Silahlı Kuvvetleri'ni çeşitli şekillerde güçlendirmek için Yunan hükümetiyle görüşmelerini yoğunlaştıracak." dedi.

Yunanistan, F-35 alımını için Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Yabancı Askeri Satış Programı sürecine dahil olmak istemekte. Ancak şimdilik talebini yanıt bekliyor.

Yunan tarafının beklediğini ifade eden Kathimerini, "Bu süreç F-35 savaş uçaklarının tedarikini sürece dahil etmeyi de içerebilir. Rum tarafında hem hava kuvvetlerini hem de deniz kuvvetlerini güçlendirmekte fayda var denildi.

Öte yandan Türkiye'den de bahseden gazete, "F-35'in F-16 Viper ile iş birliği yapması sonucunda Ege'de Türk Hava Kuvvetleri'nin yaklaşamayacağı bir duruma enden olabilir. Yine de bu durum Türkiye'yi en fazla bir adım geride tutmaya yarar" denildi.

Geçtiğimiz hafta Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından ABD lideri Joe Biden'ın 'F-16'lara yeşil ışık yakmasının' ardından başta Yunanistan olmak üzere dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Yunanistan ise bu süreçte Senatör Menendez'e güveniyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Menendez, F-16 satışının olumlu karşılanmasının ardından ne yapacağını şaşırmıştı.

Menendez yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin komşularına yönelik 'saldırganlığında' 'geçici bir gerileme var' sözlerine yer vererek ABD lideri Joe Biden'ın yönetimi ile görüşmelerin gerçekleştiğini ifade etmişti.

Ayrıca Yunanistan'ın güvenliği için mücadele ettiğini ifade eden ABD'li Senatör, "F-16'ların Türkiye'ye satışını engellemek ya da engellememek için gelecek hafta bir karar verebilirim" açıklamasında bulunmuştu.

Daha önceleri Menendez, F-16 satışını İsveç'in NATO onayı şartına bağlamak gerektiğinin altını ısrarla çiziyordu. ABD'li Senatör onayı ancak o şekilde vereceğini ifade ediyordu.