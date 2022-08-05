Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı
Kaynak: AA
Ukrayna limanlarına 24 Şubat'tan bu yana ilk seferi yapacak olan Türk sahipli FULMAR S gemisi, yarın akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak.
Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri kapatılan ve operasyonları durdurulan Ukrayna limanlarına o tarihten bu yana ilk seferi yapacak olan gemiye, sabah saatlerinde yapılan denetim tamamlandı. Saat 15.30'da seferine başlayan Türk sahipli FULMAR S gemisi, 6 Ağustos akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak." ifadesi kullanıldı.
GEMİDE DENETİM YAPILMIŞTI
Dün Bandırma Limanı'ndan tahıl almak üzere Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na doğru yola çıkan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş gemide Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukraynalı temsilcilerden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetim yapılmıştı.
Gemideki denetim yaklaşık 2 saat sürmüştü.
24 Şubat'tan beri kapatılan ve operasyonları durdurulan Ukrayna Limanlarına o tarihten bu yana ilk seferi yapacak olan gemiye sabah saatlerinde yapılan denetim tamamlandı. Saat 15:30'da seferine başlayan Türk sahipli FULMAR S gemisi, 6 Ağustos akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak. pic.twitter.com/XFqew1YbIq— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) August 5, 2022
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