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05 Ağustos 2022 Cuma 22:01:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 22:01:00

Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı

Kaynak: AA

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Ukrayna limanlarına 24 Şubat'tan bu yana ilk seferi yapacak olan Türk sahipli FULMAR S gemisi, yarın akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri kapatılan ve operasyonları durdurulan Ukrayna limanlarına o tarihten bu yana ilk seferi yapacak olan gemiye, sabah saatlerinde yapılan denetim tamamlandı. Saat 15.30'da seferine başlayan Türk sahipli FULMAR S gemisi, 6 Ağustos akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak." ifadesi kullanıldı.

GEMİDE DENETİM YAPILMIŞTI

Dün Bandırma Limanı'ndan tahıl almak üzere Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na doğru yola çıkan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş gemide Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukraynalı temsilcilerden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetim yapılmıştı.

Gemideki denetim yaklaşık 2 saat sürmüştü.

Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bandırma Limanı Ukrayna limanları
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