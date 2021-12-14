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14 Aralık 2021 Salı 12:47:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 12:47:00

Türk devine Sich-2-30 görevi! Uzaya fırlatılacak

Kaynak: DHA

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Turkish Cargo, Ukrayna'nın yer gözlem uydusu Sich-2-30'u, uzaya fırlatılmak üzere Miami'ye taşıdı. Ukrayna'nın Ulusal Özel Amaçlı Bilimsel ve Teknik Uzay Programı kapsamında geliştirilen uydu, 2022 yılının Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma sahasından uzaya gönderilecek.

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21) konuşan THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, THY'nin marka değerini arttırmak için dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük yatırımlar ve sponsorluklar yaptıklarını belirterek, "Salgın döneminde birçok hava yolu uçuşlarını durdurdu ve operasyonlarına ara verdi ancak THY, salgın döneminde de seferlerine devam ederek ve yeni uçuş noktaları açarak büyümesini sürdürdü. Akabinde iletişimimizi hiç kesmedik ve bu sayede halen dünyada bilinen ikinci en büyük marka durumundayız" dedi.

THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21), konuştu. Dorman, salgın döneminde birçok hava yolunun uçuşlarının durduğunu ve operasyonlarına ara verdiğini ancak THY'nin salgın döneminde de seferlerine devam ederek ve yeni uçuş noktaları açarak büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

"DÜNYADA 9'UNCU EN BÜYÜK FİLOYA SAHİP HAVAYOLU ŞİRKETİYİZ"

THY'nin 23 kargo ve 350 yolcu uçağıyla toplamda 373 uçaktan oluşan büyük bir filoya sahip olduğunu belirten Dorman, "Bugün itibarıyla dünyada 9'uncu en büyük filoya sahip havayolu şirketiyiz. Bu noktada İstanbul'un merkezi konumu çok büyük bir avantaj oluşturdu" dedi.

"EN BÜYÜK TALEBİ YOLCU UÇAKLARINI KARGOYA DÖNÜŞTÜREREK SAĞLADIK"

Dünyada hava trafiğinin durduğu, uçakların yere indiği bir dönemde kargonun daha fazla öne çıktığını vurgulayan Dorman, "Turkish Cargo markamız hem dünyanın her yerine sosyal sorumluluk anlamında aşılar, ilaçlar taşırken aynı zamanda kargo taşımalarına devam etti. Tabii ki de aldığımız farklı kararlar, vizyoner kararlar sayesinde biz artık yolcu uçaklarında da kargo taşımaya karar verdik. Pandemi dönemindeki bu büyük talebi yolcu uçaklarımızı kargoya dönüştürerek sağlamış olduk. Dünyada pazar payını arttırarak dünyanın ilk beş kargo havayolu şirketi unvanını kazanmış olduk. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda biz Turkish Cargo şirketimizi dünyanın ilk üç kargo hava yolu şirketi yapma vizyonuyla, hedefimizle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

MARKA BİLİNİRLİĞİ YÜZDE 66 SEVİYESİNDE

THY'nin marka değerini arttırmak için dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük yatırımlar ve sponsorluklar yaptıklarını belirten Dorman, THY'nin global marka bilinirliğinin 2019 sonuçlarına göre yüzde 66 seviyesinde olduğunu açıkladı. THY'nin iletişimini salgın döneminde de güçlü şekilde sürdürdüğüne dikkat çeken Dorman, "Salgından en çok etkilenen sektörlerden birinde faaliyet gösteren Türk Hava Yolları olarak salgında iletişimimize devam ettik. Sosyal medyanın gücünü daha fazla kullanarak aslında iletişimimizi hiç kesmedik ve bu sayede şu an halen dünyada bilinen ikinci en büyük marka durumundayız. Tabii ki de yatırımlar devam etmekte. İletişimle ilgili yaptığımız çalışmaların büyük katkısı var" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Etiketler : Ukrayna uydusu Turkish Cargo uzay yolculuğu
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