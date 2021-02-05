Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu başladı

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05 Şubat 2021 Cuma 14:07:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 14:07:00

Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, Tunceli'de "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı.

Operasyona, Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel katılıyor.

"İyi ki varsın Eren" mesajı

Özel kışlık kamuflajlarıyla ATAK helikopterleri desteğinde karla kaplı sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik arayan Mehmetçik, mağara ve sığınaklara da girerek teröristlerin barınma alanlarını yok ediyor.

Operasyonda görevli bir grup komando da Munzur Dağları'nda kar üzerine sprey boyayla "İyi ki varsın Eren" yazıp Türk bayrağı açarak Eren Bülbül'ü andı.

Öte yandan, Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar 3 terörist etkisiz hale getirildi, 41 iş birlikçi yakalandı, 168 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

"Eren'lere selam olsun..."

Tunceli Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada da kentte bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün "EREN-7 Mercan-Munzur" operasyonu başlatıldığı hatırlatıldı.

Operasyonun İl Jandarma Komutanlığınca yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1062 personel ile 59 operasyonel tim görev almaktadır. Eren'lere selam olsun..." ifadesine yer verildi.

Valilik, ayrıca operasyona ilişkin görüntüler ile Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında teröristlerin saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı ve askerlerin "Komando Marşı"nı seslendirdiği video klip ile operasyon sırasında çekilen fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaştı.

Etiketler : eren operasyon içişleri bakanlığı
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