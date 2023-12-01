Togg teslimatlarında rekor üstüne rekor!

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modeli için teslimatlar devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, kasım ayında 4 bin 401 araç teslimatı yapılarak aylık rekor kırıldı.

Bugüne kadar teslim edilen toplam T10X sayısı ise 13 bin 572'ye ulaştı.