Togg teslimatlarında rekor üstüne rekor!
Kaynak: TRT Haber
Togg, kasım ayında teslimatını gerçekleştirdiği 4 bin 401 T10X'le rekor tazeledi. Teslimatların başladığı mayıs ayından bu yana ise toplam 13 bin 572 adet T10X kullanıcılarla buluştu.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modeli için teslimatlar devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamada, kasım ayında 4 bin 401 araç teslimatı yapılarak aylık rekor kırıldı.
Bugüne kadar teslim edilen toplam T10X sayısı ise 13 bin 572'ye ulaştı.
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